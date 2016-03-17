Sat 24 Dec 2016 | 12:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح موانيء دبي العالمية الإماراتية يرتفع 30.7% في 2015

Thu Mar 17, 2016 5:46am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 17 مارس آذار (رويترز) - قالت موانيء دبي العالمية أحد أكبر شركات تشغيل الموانيء في العالم إنها سجلت نموا نسبته 30.7 بالمئة في صافي أرباحها السنوية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ 883 مليون دولار في عام 2015.

ويقارن ذلك مع 675 مليون دولار في 2014.

وبلغت إيرادات الشركة 3.97 مليار دولار في 2015 ارتفاعا من 3.41 مليار في 2014.

وستوزع الشركة ارباحا نقدية بواقع 0.30 دولار للسهم عن 2015 مقارنة مع 0.235 دولار وزعتها في 2014.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 