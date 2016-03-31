حسابات رويترز: تراجع خسائر طاقة الإماراتية في الربع/4

أبوظبي 31 مارس آذار (رويترز) - سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الخميس انخفاضا في حجم الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي وفق حسابات لرويترز في الوقت الذي يستمر فيه تأثر الشركة بتدني أسعار النفط والغاز.

وبناء على الحسابات التي استندت إلى بيانات الأرباح السنوية فقد سجلت الشركة التي تملك حكومة أبوظبي 75 بالمئة منها خسارة بلغت 1.22 مليار درهم (332.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة 31 ديسمبر كانون الأول مقابل صافي خسارة بلغ 3.63 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2014.

وقالت طاقة في بيان إنها سجلت صافي خسارة بلغ 1.8 مليار درهم في 2015 مقابل صافي خسارة 3.01 مليار درهم في 2014.

أضاف البيان أن إجمالي صافي الخسارة الشاملة للشركة بلغ 1.78 مليار درهم انخفاضا من 3.76 مليار درهم في السنة السابقة.

وبحسب بيان منفصل لن تدفع طاقة توزيعات أرباح عن 2015 وهو ثالث عام على التوالي لا تدفع فيه الشركة أي توزيعات وفقا لبيانات تومسون رويترز.