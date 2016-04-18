مصحح-إعمار العقارية تقر توزيعات 2015 رغم مطالبة مساهمين بزيادتها

(لتصحيح كلمة "أغلبية" في الفقرة الثانية إلى "أقلية")

كانت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها قد اقترحت توزيعا نقديا نسبته 15 بالمئة أي 0.15 درهم (0.04 دولار) للسهم. لكن بعض المساهمين طالبوا خلال الاجتماع بزيادة النسبة إلى 20 بالمئة.