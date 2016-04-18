مقدمة 1-رئيس إعمار: "كنا متخوفين" من أوضاع السوق أوائل 2016

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من ماثيو سميث

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أقر رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية بأنه كان "متخوفا حقا" من أوضاع السوق أوائل 2016 لكنه قال إن أداء أكبر شركة عقارية في دبي في الربع الأول من السنة بدا جيدا بعد بعض خفض حاد للتكلفة.

وحل الضعف بالقطاع العقاري في دبي منذ أواخر 2014 بعد طفرة لثلاث سنوات غذتها التدفقات النقدية القادمة من الدول العربية غير المستقرة سياسيا. وقالت سي.بي.آر.إي الاستشارية إن الأسعار انخفضت 15 بالمئة في 2015 وتوقعت تراجعها عشرة بالمئة هذا العام.

لكن إعمار كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لتشييد برج سيتجاوز في ارتفاعه برج خلفية أعلى برج في العالم حاليا.

وأقر محمد العبار على هامش الاجتماع السنوي لمساهمي إعمار بأن الأوضاع أثارت قلقه في وقت سابق.

وأبلغ الصحفيين "كنا متخوفين حقا من 2016. عند إعداد ميزانية التكلفة عدنا إلى أساس ميزانية التكلفة لما قبل عامين كاجراء احترازي فقط."

وقال "هل خفضنا التكلفة؟ نعم بالطبع وبشكل حاد" لكنه لم يذكر قيمة الخفض.