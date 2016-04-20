نمو ربح نخيل الإماراتية 8% في الربع/1

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة نخيل العقارية في دبي اليوم الأربعاء نمو ربحها ثمانية بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وقالت الشركة في بيان إن أرباحها بلغت 1.47 مليار درهم (400.26 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 1.35 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

ولم تكشف الشركة عن حجم إيرادتها أو أي تفاصيل مالية أخرى لكنها قالت إن زيادة الأرباح ترجع بشكل أساسي إلى تسليم 536 وحدة مكتملة وإن أنشطتها في قطاعات "التجزئة وتأجير المنازل وخدمات الضيافة حققت جميعها أداء قويا".

وشهدت سوق العقارات في دبي تراجعا في نهاية 2014 بعد فترة ازدهار استمرت ثلاثة أعوام غذتها تدفقات السيولة النقدية من الدول العربية المضطربة سياسيا. وقالت جيه.إل.إل للاستثمارات العقارية أمس الثلاثاء إن أسعار المنازل انخفضت عشرة بالمئة في الشهور الثلاثة الأولى من 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك تواصل شركات تطوير العقارات في دبي تنفيذ خططها الإنشائية. وتسعى نخيل للحصول على خمسة مليارات درهم من البنوك لتمويل مشروعاتها في أول محاولة لجمع تمويل كبير منذ أن اضطرت إلى إعادة هيكلة دين بقيمة 16 مليار دولار في مطلع العقد الحالي.