Sat 24 Dec 2016 | 12:28 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

سهم أرابتك الإماراتية يرتفع بعد توقعات الشركة ببلوغ حد التعادل في 2016

Thu Apr 21, 2016 6:21am GMT
 
[-] نص [+]

0604 جمت -

* أسهم أرابتك الإماراتية ترتفع 2.3 بالمئة إلى 1.78 درهم للسهم.

* رئيس الشركة العقارية الخاسرة قال أمس الأربعاء إن الشركة قد تبلغ حد التعادل بين الإيرادات والمصروفات في 2016 وإنها ينبغي أن تعود إلى تحقيق أرباح في السنة التالية.

* أرابتك سجلت خسارة قدرها 2.35 مليار درهم (639.9 مليون دولار) في 2015 وعزت السبب في ذلك إلى ارتفاع التكاليف والظروف السوقية الصعبة.

* المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن تسجل أرابتك صافي خسارة قدرها 75.9 مليون درهم في الربع الأول.

* أسهم الشركة مرتفعة 39.2 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن.

* مؤشر بورصة دبي يرتفع 0.5 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 