سهم أرابتك الإماراتية يرتفع بعد توقعات الشركة ببلوغ حد التعادل في 2016
0604 جمت -
* أسهم أرابتك الإماراتية ترتفع 2.3 بالمئة إلى 1.78 درهم للسهم.
* رئيس الشركة العقارية الخاسرة قال أمس الأربعاء إن الشركة قد تبلغ حد التعادل بين الإيرادات والمصروفات في 2016 وإنها ينبغي أن تعود إلى تحقيق أرباح في السنة التالية.
* أرابتك سجلت خسارة قدرها 2.35 مليار درهم (639.9 مليون دولار) في 2015 وعزت السبب في ذلك إلى ارتفاع التكاليف والظروف السوقية الصعبة.
* المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن تسجل أرابتك صافي خسارة قدرها 75.9 مليون درهم في الربع الأول.
* أسهم الشركة مرتفعة 39.2 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن.
* مؤشر بورصة دبي يرتفع 0.5 بالمئة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.