ارتفاع أرباح أرامكس دبي 12% في الربع/1

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت أرامكس لنقل الطرود التي مقرها دبي اليوم الأحد نمو صافي ربح الربع الأول من العام بنسبة 12 بالمئة مشيرة إلي تحقيق نمو في أنشطتها بجميع المناطق.

وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 96.9 مليون درهم (26.4 مليون دولار) في نهاية مارس آذار حسبما ذكرت في بيان مقارنة مع 86.6 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وفي استطلاع أجرته رويترز لرأي محللين توقع الأول أن تبلغ الأرباح الصافية 100.4 مليون درهم والثاني 98.7 مليون.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح الفصلية كان ممكنا أن يصل إلى 18 بالمئة بدون حساب تكلفة الاستحواذ على أصول فاست واي كوريرز في الربع الأول. وفي يناير كانون الثاني استحوذت أرامكس على انشطة الشركة في نيوزيلندا وأستراليا مقابل 125.28 مليون دولار نيوزيلندي (85.8 مليون دولار أمريكي).

وقال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس "رغم أننا أنهينا الربع الأول بقوة إلا أن وتيرة نمو تباطأت في نهاية الربع. نتابع هذا الاتجاه عن كثب كي يمكنا التكيف سريعا مع أي تقلبات. يحدونا تفاؤل حذر في مواصلة الزخم نحو النمو في عام 2016."

وبلغت إيرادات الربع الأول 1.05 مليار درهم مقارنة مع 930 مليونا قبل عام.