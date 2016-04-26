صافي ربح إعمار مولز الإماراتية يرتفع 22% في الربع‭/‬1 مع نمو إيرادات التأجير

دبي 26 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية اليوم الثلاثاء نموا نسبته 22 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفضل ارتفاع إيرادات التأجير.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 529 مليون درهم (144.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 433 مليون درهم قبل عام.

وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا فصلية بقيمة 451.9 مليون درهم.

وبلغت إيرادات التأجير الفصلية 833 مليون درهم بزيادة 14 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وبلغت نسبة الإشغال في المراكز التجارية التابعة للشركة 96 بالمئة وجذبت 31 مليون زائر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 وهو ما يماثل المستوى المسجل العام الماضي.

وتمتلك إعمار العقارية 85 بالمئة من إعمار مولز وطرحت النسبة المتبقية في البورصة في 2014 وآنذاك كان الطرح الذي بلغت قيمته 5.8 مليار درهم هو الأكبر في الخليج منذ عام 2008.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)