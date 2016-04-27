تراجع صافي ربح أبوظبي الوطني 10.7% في الربع/1

أبوظبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول اليوم الأربعاء تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 10.7 بالمئة مع هبوط الإيرادات وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض الرديئة.

وحقق البنك المملوك بنحو 70 بالمئة لصندوق استثمار تابع لحكومة أبوظبي 1.27 مليار درهم (345.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقارنة مع 1.42 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

كان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا ربحا قدره 1.28 مليار درهم و1.45 مليار درهم على الترتيب.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.65 مليار درهم من 2.68 مليار.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 295 مليون درهم بزيادة 73.3 بالمئة على أساس سنوي.

وسجلت قروض العملاء 199.6 مليار درهم في 31 مارس آذار منخفضة من 200.2 مليار درهم قبل عام.

وتراجعت حسابات العملاء والودائع الأخرى 6.6 بالمئة على مدى الفترة ذاتها لتسجل 233.3 مليار درهم في نهاية مارس آذار.