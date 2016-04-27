أرباح الاتحاد للطيران تقفز 41% في 2015 مع نمو عدد الركاب

أبوظبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع 41 بالمئة في 2015 على خلفية تسجيل نمو قوي في عدد الركاب.

وقالت الاتحاد التي تمتلك حصصا في أليتاليا واير برلين في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 103 ملايين دولار في 2015 مقابل 73 مليون دولار في العام السابق.

وقفزت الإيرادات إلى 9.02 مليار دولار من 7.55 مليار دولار في العام السابق. ونقلت الشركة على متن رحلاتها 17.6 مليون راكب في 2015 بزيادة 19 بالمئة .

وقال جيمس هوجان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران التي صارت من أكبر منافسي شركات الطيران الكبرى في العالم في تسيير رحلات إلى أوروبا وآسيا "ربحيتنا تظهر بوضوح نجاح استراتيجية أعمالنا استنادا إلى النمو العضوي الذي عززته شراكاتنا."

وربحت الاتحاد التي ترتبط بخمسين اتفاقية تقاسم رموز وتمتلك حصصا في سبع شركات طيران 1.4 مليار دولار كإيرادات مباشرة من خلال استراتيجية الشراكة هذه مقابل 1.1 مليار دولار في العام السابق. وزاد حجم البضائع المشحونة على متن طائرات الشركة أربعة بالمئة إلى 591 ألف طن في 2015.