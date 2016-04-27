المدير المالي: أبوظبي الوطني واثق من نمو ربحه في 2016 رغم التراجع في الربع/1

أبوظبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال المدير المالي لبنك أبوظبي الوطني اليوم الأربعاء إن المصرف الذي يعد الأكبر من حيث الأصول في الإمارة واثق من قدرته على تحقيق نمو أرباح في خانة الآحاد هذا العام.

وكان جيمس بيرديت يتحدث خلال مؤتمر عبر الهاتف لوسائل الإعلام بعد أن سجل البنك هبوطا بنسبة 10.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول مع تراجع الإيرادات وارتفاع مخصصات القروض الرديئة.

وكان الرئيس التنفيذي أليكس ثيرسبي قال في يناير كانون الثاني إن البنك يتوقع نموا منخفضا في خانة الآحاد في 2016 ونموا "متوسطا إلى جيد" في حجم القروض.

وقال ثيرسبي أيضا خلال مؤتمر اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن حدوث تراجع بطيء في مخصصات البنك في الأرباع التالية لكنه أشار إلى أن على البنك أن يظل حذرا للسيطرة على الموقف.