مقدمة 1-أرباح الاتحاد للطيران 103 ملايين دولار في 2015

(لتوضيح أن أرباح 2014 لنشاط الطيران منفردا)

أبوظبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي والتي أصبحت منافسا رئيسيا لكبرى شركات الطيران العالمية على خطوط الرحلات الأوروبية والآسيوية اليوم الأربعاء تحقيق 103 ملايين دولار ربحا صافيا مجمعا لعام 2015 بفضل النمو القوي لعدد المسافرين.

وقالت الاتحاد التي تملك حصصا في أليطاليا واير برلين إن الربح بلغ 73 مليون دولار في 2014. وبلغت إيرادات العام الماضي 9.02 مليار دولار بعد 7.55 مليار دولار في السنة السابقة.

لكن الاتحاد أوضحت في بيان أن أرقام 2014 تتعلق بنشاط الطيران منفردا مما يجعلها غير قابلة للمقارنة مع النتائج المجمعة لعام 2015. ولم توضح الفرق بين مجموعتي الأرقام ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم الشركة للتعليق.

وأقلت الشركة 17.6 مليون راكب في 2015 بزيادة 19 بالمئة.

وقال جيمس هوجان الرئيس والمدير التنفيذي "ربحيتنا تظهر بوضوح نجاح استراتيجية أعمالنا استنادا إلى النمو العضوي الذي عززته شراكاتنا."