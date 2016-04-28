انخفاض صافي ربح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي 27% في الربع/1

دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي الذي تمتلك فيه حكومة أبوظبي حصة نسبتها 50 بالمئة اليوم الخميس انخفاض صافي ربحه 27 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقال خامس أكبر بنك إماراتي من حيث حجم الأصول في بيان نتائج المالية إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 447 مليون درهم (121.76 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. ويقل ذلك عن صافي الربح البنك في نفس الفترة قبل عام والذي بلغ 611 مليون درهم.

وكان محللان استطلعت رويترز آرائهما قد توقعا أن يبلغ صافي الربح الفصلي لبنك الاتحاد الوطني 314 مليون درهم و454.30 مليون درهم على الترتيب.

وذكر بيان أصدره البنك قبل دقائق من نشر التقرير التفصيلي لنتائجه المالية الفصلية إن إجمالي صافي ربح الربع الأول بلغ 450 مليون درهم انخفاضا من 615 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وانخفض صافي دخل البنك من الفائدة في الربع الأول 12 بالمئة إلى 623 مليون درهم في حين تراجع صافي الدخل من غير الفائدة 17 بالمئة إلى 190 مليون درهم.

وارتفعت مخصصات القروض المتعثرة 49 بالمئة إلى 85 مليون درهم.

وفي فبراير شباط قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن البنك لا يتوقع تحقيق نمو كبير في الأرباح أو الإقراض في عام 2016 وقد يدخل سوق السندات في العام الحالي لجمع أموال.