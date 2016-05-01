ارتفاع صافي ربح إعمار دبي 17% في الربع/1

دبي أول مايو أيار (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية بدبي وهي الشركة المشيدة لأعلى برج في العالم اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 17 بالمئة.

وقالت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها في بيان إنها حققت ربحا صافيا بلغ 1.21 مليار درهم (329.44 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار وذلك مقارنة مع 1.03 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تبلغ أرباح إعمار في الربع الأول 1.22 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات الفصلية 3.53 مليار درهم مرتفعة 17 بالمئة أيضا عنها قبل عام.