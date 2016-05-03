انخفاض أرباح الواحة كابيتال 3.5% في الربع/1 مع ارتفاع التكاليف

أبوظبي 3 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة الواحة كابيتال انخفاض أرباح الربع الأول 3.5 في المئة بسبب نمو التكاليف الذي اضعف تأثير نمو الإيرادات.

وتمتلك الواحة كابيتال حصة في إيركاب أكبر شركة تأجير طائرات في العالم.

وذكر بيان لشركة الاستثمار ومقرها أبوظبي أنها حققت أرباحا صافية عائدة للمساهمين 175.85 مليون درهم (47.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 182.17 مليون قبل عام.

وبلغت إيرادات مبيعات السلع والخدمات في الربع الأول 86.36 مليون درهم مقابل 55.83 مليون درهم في الربع الأول من عام 2015.

وارتفعت النفقات العامة إلى 95.86 مليون درهم في الربع الأول مقارنة 66.03 مليون قبل عام.

وجاء في البيان أن الواحة كابيتال استحوذت على 3.88 مليون سهم إضافي في إيركاب مقابل 519.2 مليون درهم في الربع الأول لترتفع حصة الواحة في الشركة إلى 15.8 في المئة من 12.6 في المئة قبل عام.