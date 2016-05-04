هبوط أرباح دانة غاز 50% في الربع/1 بسبب انخفاض أسعار الطاقة

دبي 4 مايو أيار (رويترز) - أعلنت دانة غاز المدرجة في أبوظبي اليوم الأربعاء هبوط صافي ربحها خمسين بالمئة تقريبا في الربع الأول من العام وأرجعت ذلك لانخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض الإنتاج في مصر وكردستان.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح ستة ملايين دولار في الأشهر الثلاثة الأولى حتى 31 مارس آذار مقارنة بصافي ربح 12 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام.

وفي 2015 سجلت دانة غاز تراجعا في الأرباح في الربعين الأول والثاني من العام وخسائر في الربع الثالث قبل تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعد تحقيق مكسب غير متكرر يتصل بقضية تحكيم.

وبلغت إيرادات دانة غاز في الربع الأول 82 مليون دولار بانخفاض عن إيرادات الربع الأخير من العام الماضي التي بلغت 115 مليون دولار. وأدى انخفاض أسعار النفط والغاز لانخفاض الإيرادات 28 مليون دولار.

والشركة من كبار مستثمري النفط والغاز في كردستان العراق. وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت إنها كسبت دعوى تحكيم دولية بحق حكومة إقليم كردستان.

وعلى مدار أكثر من عامين خاضت الشركة صراعا قضائيا ضد حكومة كردستان مع سعي الشركة للحصول على مدفوعات مقابل المنتجات التي تقوم بتسليمها للإقليم.

وردا على ذلك قالت حكومة إقليم كردستان إنها ستواصل متابعة دعاوى مالية ضخمة بحق كونسورتيم يضم دانة مضيفة أن بيان الشركة مضلل وغير مكتمل.