العربية للطيران تحقق صافي ربح يفوق التوقعات بزيادة 42.2% في الربع/1

دبي 9 مايو أيار (رويترز) - أعنلت العربية للطيران الناقلة الوحيدة المدرجة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربحها بنسبة 42.2 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بما يفوق توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 111.1 مليون درهم (30.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 مارس آذار مقارنة بربح بلغ 78.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ ربح الشركة 88.8 مليون درهم في الربع الأول.

وبلغ حجم إيرادات الشركة في الربع الاول 945.8 مليون درهم مقابل 886 مليونا قبل عام.