لمحة -صعود سهم أملاك للتمويل بعد إعلان أرباح الربع/1

10.53 جمت - * سهم شركة أملاك للتمويل المتخصصة في الرهن العقاري الإسلامي يرتفع 3.5 بالمئة إلى 1.50 درهم. * الشركة أعلنت قفزة في الأرباح في الربع الأول من العام إلى 123 مليون درهم (33.5 مليون دولار) مقارنة بربح ستة ملايين درهم لنفس الفترة قبل عام. * ارتفعت الإيرادات الكلية إلى 363 مليون درهم مقارنة بإيرادات 104 ملايين درهم برغم أن الزيادة ترجع جزئيا لتحقيق 134 مليون درهم من بيع جزئي لمشروعات أراضي وتراجع إيرادات نشاط تمويل المشروعات 27 بالمئة. * عارف الهرمي الرئيس التنفيذي للشركة توقع تحقيق "نمو متواضع لبقية العام". * السهم يواجه مقاومة فنية عند 1.60 درهم تقريبا الذي كان يمثل مستوى الدعم في مارس آذار وأبريل نيسان. * مؤشر بورصة دبي يرتفع 1.1 بالمئة. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)