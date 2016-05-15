صافي ربح دريك آند سكل الإماراتية يهبط 61% في الربع‭/‬1

دبي 15 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة دريك آند سكل الإماراتية للمقاولات اليوم الأحد عن هبوط صافي ربح الربع الأول بنسبة 61 بالمئة بفعل انخفاض الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بلغ 9.8 مليون درهم (2.67 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 25.1 مليون درهم قبل عام.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا صافية بقيمة 20.1 مليون درهم في الربع الأول.

وسجلت دريك آند سكل نتائج سيئة خلال سبعة من الفصول الثمانية المنصرمة وعزت ذلك إلى تباطؤ النشاط في قطاع المقاولات بالخليج. وشملت تلك النتائج تكبد خسائر كبيرة في الربع الثالث من 2015 نتيجة تجنيب مخصصات.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأول 1.03 مليار درهم بانخفاض 7.2 بالمئة عن 1.11 مليار قبل عام.

وانخفضت التكاليف بنسبة 5.1 بالمئة لتصل إلى 956.1 مليون درهم.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)