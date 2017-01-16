صافي ربح الإمارات دبي الوطني يهبط 13% في الربع/4

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج بنك الإمارات دبي الوطني التي نشرت اليوم الاثنين أن صافي ربح أكبر مصرف في الإمارة هبط 13 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لكن الأرباح تجاوزت مع ذلك توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.86 مليار درهم (506.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.13 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكان ثلاثة من المحللين توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك صافي ربح 1.62 مليار درهم في الربع الأخير.

وسجل المصرف الذي تملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 55.6 بالمئة منه ارتفاعا في صافي الربح السنوي لعام 2016 بلغ اثنين بالمئة إلى 7.24 مليار درهم مقارنة مع 7.12 مليار درهم في 2015.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح 0.40 درهم للسهم الواحد عن عام 2016 دون تغيير عن مستوى العام السابق.

(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)