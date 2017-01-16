مقدمة 1-هبوط صافي ربح الإمارات دبي الوطني في الربع/4 بفعل انخفاض التكاليف

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من توم أرنولد

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج بنك الإمارات دبي الوطني التي نشرت اليوم الاثنين أن صافي ربح أكبر مصرف في الإمارة هبط 13 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مع تضرره من ارتفاع تكاليف التمويل الكبير والودائع الثابتة إلى جانب انخفاض الرسوم والعمولات.

وقال البنك - وهو أول مصرف يعلن نتائجه الفصلية في الإمارات - إنه حقق صافي ربح 1.86 مليار درهم (506.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 2.13 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق لكن الأرباح تجاوزت مع ذلك توقعات المحللين بأن يحقق البنك صافي ربح 1.62 مليار درهم.

ويأتي انخفاض الأرباح بعد تسجيل هبوط في الربع الثالث أنهى موجة نمو في الأرباح استمرت 16 ربعا متتاليا مع تضرر الأرباح جراء تباطؤ النمو في دبي.

وتملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 55.6 بالمئة من البنك الذي ينظر إليه على أنه مقياس لمتانة اقتصاد دبي. وقال المصرف إن صافي الدخل من الفائدة هبط ثمانية بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الكبير والودائع الثابتة.

وتقلصت ربحية بنوك الخليج بفعل تقلص تكاليف التمويل مع اشتداد التنافس على الودائع في ظل تقلص السيولة في القطاع المصرفي بفعل انخفاض أسعار النفط.

وتراجعت هوامش الفائدة الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 2.29 بالمئة خلال الربع من 2.82 بالمئة قبل عام إذ قال المصرف إن المدى السعري للقروض لم تساير وتيرته ارتفاع تكلفة الودائع إلى جانب انخفاض العائد على الاستثمارات.