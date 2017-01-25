صافي ربح بنك المشرق بدبي ينخفض 20.7% في الربع/4

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء انخفاض صافي ربحه 20.7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 441 مليون درهم في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من نحو 556 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.