مقدمة 1-صافي ربح بنك المشرق بدبي ينخفض 20.7% في الربع/4

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دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول اليوم الأربعاء انخفاض صافي ربحه 20.7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وهذا هو سادس تراجع فصلي على التوالي في الأرباح حيث تراجعت الرسوم والعمولات فيما ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة.

وقال البنك في بيان إنه حقق ربحا صافيا قدره 441 مليون درهم (120 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من نحو 556 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وتواجه البنوك في الإمارات ظروفا معاكسة أقوى بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما أدى لارتفاع مستويات القروض المتعثرة وقلص هوامش الفائدة الصافية.

وقال بنك المشرق إنه خصص 425 مليون درهم للقروض المتعثرة في الربع الرابع من العام بزيادة 34 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق.

وزادت القروض والسلفيات في نهاية ديسمبر كانون الأول 1.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 إلى 61 مليار درهم في حين نمت الودائع خلال نفس الفترة 4.6 بالمئة إلى 77 مليار درهم.

وقال البنك إن صافي دخل الفائدة وصافي دخل المنتجات الإسلامية زاد 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 891 مليون درهم في حين انخفض صافي الدخل من الرسوم والعمولات 8.2 بالمئة إلى 392 مليون درهم.

وأضاف أن صافي ربحه في عام 2016 بأكمله بلغ 1.9 مليار درهم انخفاضا من 2.4 مليار درهم في العام السابق.