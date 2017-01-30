صافي ربح أرامكس بدبي يقفز 129% في الربع/4 مع توقعات حذرة في 2017

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة أرامكس التي تتخذ من دبي مقرا اليوم الاثنين إنها تتبنى نهجا حذرا فيما يتعلق بتوقعاتها لعام 2017 بسبب حالة "عدم التيقن الاقتصادي العالمي" بعدما أعلنت أن صافي ربحها قفز 129 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب بيان للبورصة ارتفع صافي ربح الشركة إلى 131.8 مليون درهم (35.88 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول من 57.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي حسين هاشم "نبقى حذرين في توقعاتنا نظرا إلى حالة عدم التيقن الاقتصادي العالمي. ونحن فخورون بالنمو الذي حققناه لغاية الآن، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في العام 2017."

وكانت المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعا أن تحقق الشركة ربحا فصليا صافيا قدره 94 مليون درهم و77.5 مليون درهم بالترتيب.

وارتفعت إيرادات الربع الأخير إلى 1.16 مليار درهم من 982 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وقالت أرامكس في الثالث من أكتوبر تشرين الأول إنها أسست مشروعا مشتركا مع البريد الأسترالي عبارة عن شركة للتجارة الإلكترونية في تحرك قد يكون بداية لاتجاه جديد نحو توسع الشركة الإماراتية.

وفي يوليو تموز قاد الملياردير الإماراتي محمد العبار مجموعتي استثمار اشترتا حصة مجمعة نسبتها 16.45 بالمئة في أرامكس في حين اشترى البريد الأسترالي 4.5 بالمئة في أرامكس في التوقيت ذاته تقريبا.

وقال مصدر في القطاع في ذلك الوقت إن الحصة في أرامكس جزء من استراتيجية لإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية للعالم العربي.

ومنذ ذلك الحين أعلن العبار عن موقعين للتجارة الإلكترونية في المنطقة ومن بينهما "نون" الذي يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي.