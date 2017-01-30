مقدمة 1-أرامكس بدبي تتوقع تباطؤ نمو الأرباح والإيرادات في 2017

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من ألكساندر كورنويل

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة أرامكس التي تتخذ من دبي مقرا اليوم الاثنين إنها تتوقع تباطؤ نمو الأرباح والإيرادات إلى أقل من عشرة بالمئة هذا العام مع تراجع زخم عمليات الاستحواذ مقارنة مع 2016 وتباطؤ النمو في بعض الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي حسين هاشم خلال مؤتمر صحفي إنه يتبنى نهجا حذرا بشأن سوق التعاملات ما بين الشركات لكنه عبر عن ثقته في فئة التعاملات بين الشركات والمستهلكين لأسباب منها زيادة متوقعة نسبتها 30 بالمئة في عمليات التسليم عبر منصات التجارة الإلكترونية هذا العام.

ولم يحدد هاشم الأسواق التي تسجل تباطؤا. وتعمل أرامكس في أنحاء العالم بما في ذلك في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الشركة أن صافي ربحها قفز 129 بالمئة في الربع الأخير في حين زادت أرباح العام بالكامل 37 بالمئة إلى 426.6 مليون درهم (116.2 مليون دولار) وارتفعت الإيرادات 16 بالمئة إلى 4.34 مليار درهم.

وقال هاشم إن الربح الفصلي سجل ارتفاعا حادا بسبب مخصصات انخفاض القيمة في الفترة ذاتها من العام السابق مضيفا أن الأرباح زادت 27 بالمئة على أساس تطبيع البيانات.

أضاف هاشم أنه على الرغم من توقعاتها الحذرة ستواصل أرامكس البحث عن فرص استحواذ خلال 2017 وأنها تستهدف فرصا في آسيا وبخاصة في خدمات "الميل الأخير" التي تتعلق بتوصيل البضائع والأشخاص من مركز للنقل إلى الوجهة الأخيرة في داخل البلاد.