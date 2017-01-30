مقدمة 1-هبوط أرباح الواحة كابيتال بأبوظبي في الربع/4 مع ارتفاع المخصصات

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أبوظبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من الواحة كابيتال اليوم الإثنين أن شركة الاستثمار التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها سجلت هبوطا حادا في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي حيث ضغطت مخصصات تغطية خسائر الاستثمارات على الأرباح.

وسجلت الواحة -التي تملك حصة في إير كاب هولدنجز وهي شركة لتأجير الطائرات مدرجة في نيويورك- صافي ربح عائدا للمساهمين بلغ 19.5 مليون درهم (5.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

ويقارن هذا مع ربح بلغ 121 مليون درهم في الربع الأخير من 2015.

وقالت الشركة دون إسهاب إن مخصصا استثنائيا لتغطية تغيرات في قيمة بعض الاستثمارات الرئيسية دفع الأرباح للتراجع.

وقال بيان الواحة إنها سجلت ربحا للعام بأكمله بلغ 407 ملايين درهم بانخفاض 30.7 في المئة عن 2015.

وهبط إجمالي الدخل من إدارة الاستثمارات الرئيسية -التي تتضمن محافظ شركات إير كاب ودنيا للتمويل والواحة لاند وستانفورد مارين وصندوق الاستثمار في البنية التحتية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركة الوطنية للخدمات البترولية- بنسبة 21 في المئة إلى 514.4 مليون درهم.

وقالت الواحة إن إير كاب التي تملك فيها حصة قدرها 15.23 في المئة سجلت أداء تشغيليا مستقرا في 2016 لكن دنيا للتمويل الاستهلاكي ومقرها دبي وستانفورد لخدمات النفط والغاز تأثرتا بمناخ تشغيل غير مواتية.

ورغم ذلك قفز إجمالي الدخل من إدارة أسواق المال 76 في المئة إلى 345.8 مليون درهم العام الماضي.

وأوصى مجلس إدارة الواحة كابيتال بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.20 درهم للسهم دون تغيير عن العام السابق.