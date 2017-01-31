انخفاض أرباح بنك أبوظبي التجاري 16% في الربع/4
أبوظبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك أبوظبي التجاري انخفاضا بلغ 16 في المئة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى مع توقعات المحللين إذ أثرت مخصصات القروض الرديئة سلبا على أرباح البنك الأساسية.
وسجل ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول صافي ربح عائد للمساهمين قدره مليار درهم (272 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.19 مليار درهم في الفترة ذاتها قبل عام.
كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح البنك 979 مليون درهم في المتوسط.
وبلغ إجمالي مخصصات الربع الأخير من العام الماضي 437 مليون درهم مقارنة مع 110 ملايين درهم قبل عام.
واقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة عن سنة 2016 مقارنة مع 45 في المئة في 2015. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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