مقدمة 1-نتائج متباينة لأبوظبي الوطني والخليج الأول قبل الاندماج

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من ستانلي كارفالو وتوم أرنولد

أبوظبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنكا الخليج الأول وأبوظبي الوطني اللذان يعتزمان الاندماج لإقامة أحد أكبر بنوك الشرق الأوسط وافريقيا عن نتائج متباينة للربع الأخير من العام الماضي اليوم الثلاثاء.

تراجع صافي ربح الخليج الأول ثالث أكبر بنوك أبوظبي من حيث الأصول 11 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ليتجاوز بهامش طفيف توقعات المحللين بينما قفزت أرباح أبوظبي الوطني 28 بالمئة.

وقال جيمس باردت المدير المالي لأبوظبي الوطني في مؤتمر بالهاتف مع المحللين اليوم إن البنكين المقرر اندماجهما في كيان واحد من أول ابريل نيسان سيكشفان عن نتائجهما الموحدة من الربع الثاني.

وحقق أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول 1.33 مليار درهم ربحا صافيا في الفترة ذاتها مدعوما بارتفاع رسوم الإقراض ومبيعات التأمين. وتماشت النتائج مع توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وبلغ صافي ربح الخليج الأول 1.53 مليار درهم (416.6 مليون دولار) مقارنة مع 1.72 مليار درهم قبل عام متأثرا بانخفاض صافي دخل الفائدة والتمويل الإسلامي واحدا بالمئة إلى 1.64 مليار درهم وتراجع إيرادات التشغيل الأخرى 63 بالمئة إلى 250 مليون درهم. ولم يذكر البنك سببا للتراجع البالغ 63 بالمئة.

واقترح مجلس إدارة بنك الخليج الأول توزيعا نقديا قدره دينار واحد للسهم عن 2016 أي دون تغيير عن العام السابق.

واقترح أبوظبي الوطني توزيعا نقديا لعام 2016 قدره 0.45 درهم للسهم دون تغير أيضا عن 2015.