إعادة-نمو صافي ربح نخيل العقارية بدبي 22% في الربع/4

دبي أول فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة نخيل العقارية بدبي ارتفاعا نسبته 22 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بحسب النتائج التي أعلنتها الشركة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان إن أرباحها ارتفعت إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول من 781 مليون درهم قبل عام.