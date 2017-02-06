صافي ربح سوق دبي المالي يقفز لخمسة أمثاله في الربع/4
6 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت سوق دبي المالي شركة البورصة الخليجية الوحيدة المدرجة اليوم الاثنين عن قفزة 406 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 78.5 مليون درهم (21.4 مليون دولار) ارتفاعا من 15.5 مليون درهم قبل عام.
وزادت الإيرادات الفصلية إلى 131.2 مليون درهم من 69.3 مليون.
وبلغ صافي ربح 2016 بأكمله 253.5 مليون درهم انخفاضا من 261 مليون درهم في 2015.
وتراجعت قيمة التداولات في السوق 12 بالمئة إلى 133 مليار درهم في 2016 وهو ما عزته الشركة إلى انخفاض أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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