مقدمة 1-موانئ دبي تتوقع قيادة أوروبا والهند وتركيا للنمو في 2017

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دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة موانئ دبي العالمية التي تعمل في مجال تشغيل الموانئ اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يكون النمو في عام 2017 مدفوعا بتطورات جديدة في هولندا والهند وبريطانيا وتركيا بعدما سجلت زيادة نسبتها 2.2 بالمئة في أحجام مناولة الحاويات خلال عام 2016 على أساس المقارنة بالمثل.

وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها في بيان إنها قامت بمناولة 63.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما على مدار العام وهو ما يرجع في الأساس للنمو القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي وشبه القارة الهندية.

وأضافت أن أحجام مناولة الشاحنات نمت 3.2 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية العام الماضي.

وقالت إن الأحجام الموحدة في الموانئ التي تشغلها الشركة انخفضت 1.6 بالمئة على أساس المقارنة بالمثل إلى 29.2 مليون حاوية نمطية فيما زادت الأحجام الموحدة 0.4 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية.

وفي الإمارات -سوقها المحلي- سجلت موانئ دبي انخفاضا 5.3 بالمئة في أحجام مناولة الشاحنات على أساس المقارنة بالمثل إلى 14.8 مليون حاوية نمطية.

وقالت الشركة إن أوضاع السوق "صعبة" لا سيما في ميناء جبل علي المهم في دبي.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إنه يشعر بالرضا لاستقرار الأحجام في الإمارات وإن الشركة مع تطلعها لعام 2017 تتوقع أن تسهم التطورات الجديدة في روتردام بهولندا ونافا شيفا في الهند ولندن جيتواي بالمملكة المتحدة وياريمشا في تركيا في دفع النمو في محفظتها.

وقالت الشركة إنها ستواصل الحفاظ على الانضباط في إنفاق رأس المال عن طريق إضافة سعة بما يتماشى مع الطلب.

وأعلنت الشركة في الشهر الماضي أنها شاركت صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي.دي.بي.كيو) الكندي المتخصص في إدارة معاشات التقاعد لتأسيس شركة استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار وأن الشركة الجديدة ستستثمر في الموانئ والمرافئ في أنحاء العالم.