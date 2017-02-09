العربية للطيران الإماراتية تتحول لتسجيل خسائر في الربع‭/‬4

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة العربية للطيران منخفض التكلفة وهي شركة الطيران الوحيدة المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسجيل خسائر في الربع الأخير من 2016 وفقا لحسابات رويترز من النتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الخميس.

وبلغت خسائر الشركة التي تتخذ من الشارقة مقرا 38.6 مليون درهم (10.51 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الثاني. ويقارن ذلك مع أرباح بقيمة 55.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2015.

وتوقعت هيرميس أن تسجل الشركة ارباحا بقيمة 131.8 مليون درهم فيما توقع بنك سيكو البحريني تحقيق 127.9 مليون درهم.

وبلغ صافي ربح الشركة في 2016 بأكمله 490.4 مليون درهم انخفاضا من 511.3 مليون قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة سبعة بالمئة عن عام 2016.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي)