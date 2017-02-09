أرباح دانة غاز الإماراتية تهوي في الربع/4

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع نتائج الأعمال التي أعلنتها شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس هبوط صافي ربح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن دانة غاز حققت ربحا صافيا قدره سبعة ملايين دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ربح بلغ 134.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربحها في عام 2016 بأكمله بلغ 33 مليون دولار مقارنة مع 144 مليون دولار في 2015. ولم تكشف الشركة عن نتائجها الفصلية ومن ثم حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية.

وواجهت دانة غاز صعوبات في الفصول الأخيرة في ظل انتظارها لتحصيل مستحقات لها في مصر وإقليم كردستان العراق عقب اضطرابات سياسية واقتصادية فيهما أخرت هذه المدفوعات.