مقدمة 1-دانة غاز الإماراتية تجمد استثماراتها في مصر بسبب تأخر المستحقات

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من ألكسندر كورنويل

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية إن الشركة لن تضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها هناك.

وبسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر وإقليم كردستان العراق واجهت دانة غاز صعوبات في تأمين إيراداتها في المنطقتين بما أثر سلبا من جديد على أرباحها التي أعلنتها اليوم الخميس.

وحققت دانة غاز ربحا صافيا قدره سبعة ملايين دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 134 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق حين استفادت من تسوية تحكيم استثنائية. وانخفض سهم دانة غاز 3.7 بالمئة عقب إعلان النتائج المالية.

وذكرت شركة الطاقة أن مستحقاتها فى مصر بلغت 265 مليون دولار حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 221 مليون دولار في نهاية 2015. وبلغت مستحقات الشركة في إقليم كردستان العراق 713 مليون دولار انخفاضا من 727 مليون دولار في 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لدانة غاز باتريك ألمان وارد للصحفيين "في ظل استمرار حالة الضبابية يتحتم علينا الموازنة بدقة بين أي استثمار رأسمالي إضافي في مصر ومستوى التحصيل الفعلي (للمستحقات)."

وأضاف أن دانة غاز ستستكمل استثماراتها المصرية الحالية بقطاعات الصحة والسلامة والأمن والبيئة وكل مشروعاتها التي تعمل على أكمل وجه، لكن جميع مشاريعها غير الأساسية توقفت منذ بداية العام.