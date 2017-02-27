مجلس إدارة إعمار مولز بدبي يقترح توزيعات سنوية مماثلة لعام 2015

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة إعمار مولز في دبي اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.1 درهم (0.03 دولار) للسهم عن 2016.

وتماثل هذه التوزيعات تلك التي صرفتها الشركة عن عام 2015.

وكانت إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية أعلنت نمو صافي ربحها 3.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 452 مليون درهم.