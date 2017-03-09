دبي للاستثمار توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم مجانية بنسبة 5%
دبي 9 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة دبي للاستثمار المملوكة جزئيا لصندوق الثروة السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع عشرة بالمئة عن عام 2016.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن المجلس اقترح كذلك توزيع أسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة على المساهمين.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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