ملخص-تراجع صافي أرباح اتصالات الإماراتية في الربع/4
19 مارس آذار (رويترز) - مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات):
* تقول إن صافي الربح المجمع للربع الأخير من العام الماضي بلغ 2.24 مليار درهم مقابل 2.60 مليار قبل عام.
* الإيرادات المجمعة 12.94 مليار درهم في الربع الربع مقارنة مع 12.60 مليار قبل عام.
* تقترح توزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلسا للسهم عن عام 2016.
* إجمالي الدين المجمع 22.3 مليار درهم في ديسمبر كانون الأول 2016. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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