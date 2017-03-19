ملخص-تراجع صافي أرباح اتصالات الإماراتية في الربع/4

19 مارس آذار (رويترز) - مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات):

* تقول إن صافي الربح المجمع للربع الأخير من العام الماضي بلغ 2.24 مليار درهم مقابل 2.60 مليار قبل عام.

* الإيرادات المجمعة 12.94 مليار درهم في الربع الربع مقارنة مع 12.60 مليار قبل عام.

* تقترح توزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلسا للسهم عن عام 2016.