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ملخص-تراجع صافي أرباح اتصالات الإماراتية في الربع/4

Sun Mar 19, 2017 10:59am GMT
 
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19 مارس آذار (رويترز) - مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات):

* تقول إن صافي الربح المجمع للربع الأخير من العام الماضي بلغ 2.24 مليار درهم مقابل 2.60 مليار قبل عام.

* الإيرادات المجمعة 12.94 مليار درهم في الربع الربع مقارنة مع 12.60 مليار قبل عام.

* تقترح توزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلسا للسهم عن عام 2016.

* إجمالي الدين المجمع 22.3 مليار درهم في ديسمبر كانون الأول 2016. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 