مقدمة 2-موانيء دبي العالمية متفائلة بشأن الأسواق الناشئة

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من ألكسندر كورنويل

دبي 20 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة موانيء دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم خلال اتصال مع وسائل الإعلام اليوم الاثنين إن شركته "تتوقع بعض الأوقات الجيدة" في إشارة إلى توقعاتها للأسواق الناشئة.

وأبقت الشركة التي تدير موانئ حول العالم من الجزائر إلى بيرو على توقعاتها الإيجابية بشأن الأسواق التي تحقق نموا سريعا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية رغم سياسات الحماية التجارية التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيقها.

ومن المنتظر أن تنفق الشركة 1.2 مليار دولار هذا العام لتضيف طاقة استيعابية في ميناء جبل علي في دبي وموانئها في الصين والسنغال وأرض الصومال وكندا والمملكة المتحدة.

وقال بن سليم إن الشركة ستتوسع أيضا في الإكوادور حيث فازت بامتياز مدته 50 سنة العام الماضي لتطوير ميناء في جنوب غرب البلاد.

وأعلنت الشركة في وقت سابق ارتفاع أرباحها السنوية 27.6 بالمئة لتصل إلى 1.13 مليار دولار في 2016 .

وقال بن سليم أنه لا يعتقد أن سياسات الحماية التجارية التي يسعى ترامب لتطبيقها ستؤثر على التجارة.