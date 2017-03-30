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ملخص-طاقة أبوظبي تتكبد خسائر سنوية

Thu Mar 30, 2017 10:26am GMT
 
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30 مارس آذار (رويترز) - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة):

* تتكبد صافي خسائر 19 مليار درهم في السنة المالية.

* الإيرادات المجمعة 16.1 مليار درهم في السنة المالية مقابل 19.3 مليار في السنة السابقة.

* مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2016.

* تتوقع بدء إنتاج النفط في 2017 من منشأة أتروش بكردستان العراق البالغة طاقتها 30 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 