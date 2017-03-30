مقدمة 1-نمو أرباح صندوق مبادلة أبوظبي لثلاثة أمثالها في 2016

(لإضافة تفاصيل عن الإيرادات والديون)

أبوظبي 30 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي بصدد الاندماج مع كيان آخر لحكومة الإمارة هو شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، إن صافي الربح ارتفع لنحو ثلاثة أمثاله في 2016.

مبادلة، التي تركز على تطوير اقتصاد أبوظبي من خلال شركات محلية مثل مصدر للطاقة النظيفة وحصص في شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك، من بين عدد قليل من الشركات الحكومية التي تعلن نتائجها.

وحققت مبادلة 3.3 مليار درهم (899 مليون دولار) ربحا صافيا في 2016 مقارنة مع 1.2 مليار في 2015 في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل، الذي يتضمن كل أشكال الدخل، 4.1 مليار درهم في 2016 مقارنة مع خسارة 1.3 مليار في السنة السابقة.

ونمت إيرادات الشركة إلى 31.5 مليار درهم في 2016 من 29.7 مليار في العام السابق بينما سجل دخل الاستثمارات المالية، المحرك الرئيسي لأرباحها، 5.4 مليار درهم في 2016 مقابل 3.4 مليار في 2015.

وقال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تصريحات لرويترز "كان عاما قويا لمبادلة على صعيد الأرباح ونمو الإيرادات وإدارة المديونية."

وأضاف "قلصنا نسبة المديونية من 14 بالمئة في 2015 إلى 11.2 بالمئة في نهاية 2016."

من المقرر إتمام اندماج مبادلة وآيبيك في مايو أيار وستبلغ أصول المجموعة المنبثقة عن ذلك نحو 125 مليار دولار.