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موانئ دبي: نمو المناولة الحاويات ‭10.4‬% في الربع/2

Tue Jul 25, 2017 7:15am GMT
 
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دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت موانئ دبي العالمية التي تعمل في مجال تشغيل الموانئ اليوم الثلاثاء إن نمو أحجام مناولة الحاويات في الربع الثاني من العام بلغ 10.4 بالمئة على أساس المقارنة بالمثل و10.7 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية.

وقالت الشركة في بيان إنها قامت بمناولة 17.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

وقال رئيس مجلس الإدارة سلطان أحمد بن سليم "حققت محفظة أعمالنا نتائج تفوقت على نمو السوق مستفيدة من تحسن المناخ التجاري في 2017 ومكاسب الحصة السوقية من التحالفات الجديدة بين شركات الشحن".

وأضافت الشركة أن إجمالي حجم الحاويات في النصف الأول زاد 7.7 بالمئة على أساس المقارنة بالمثل و8.2 بالمئة على أساس التقارير المحاسبية.

وقامت الشركة بمناولة 34 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 