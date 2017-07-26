مقدمة 1-انخفاض صافي ربح نخيل العقارية بدبي 22% في الربع/2

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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع نتائج الأعمال التي أعلنتها شركة نخيل العقارية في دبي اليوم الأربعاء انخفاض صافي ربح الشركة 22 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وتشير حسابات رويترز في ظل غياب النتائج الفصلية للشركة إلى أن نخيل حققت ربحا قدره 1.16 مليار درهم (315.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران، مقارنة مع 1.48 مليار درهم قبل عام.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح في الأشهر الستة الأولى من 2017 بلغ 2.64 مليار درهم انخفاضا من 2.95 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولم تكشف نخيل عن إيراداتها لكنها قالت إنها سلمت 870 قطعة أرض ووحدة عقارية لعملائها في النصف الأول من العام.