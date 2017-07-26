أرباح اتصالات الإماراتية ترتفع 6% في الربع/2 وقاعدة المشتركين تزيد 2%

أبوظبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة اتصالات الإماراتية اليوم الأربعاء أنها سجلت زيادة نسبتها ستة بالمئة في أرباح الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

وقالت الشركة، التي انسحبت في الآونة الأخيرة من نيجيريا، في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

ولم توضح الشركة ما إذا كان الرقم يخص الربح العائد للمساهمين كما لم تذكر في البيان الرقم الخاص بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وتظهر بيانات تومسون رويترز أن صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بلغ 2.31 مليار درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وتوقع بنك سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس أرباحا فصلية بقيمة 2.19 مليار درهم و2.18 مليار درهم بالترتيب.

وبلغ حجم قاعدة مشتركي اتصالات 12.4 مليون مشترك بارتفاع نسبته اثنين بالمئة على أساس سنوي.

وفي وقت سابق هذا الشهر انهت اتصالات اتفاق إدارة مع ذراعها النيجيرية وأعطتها وقتا للسحب التدريجي للعلامة التجارية لاتصالات بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بمجموعة اتصالات لرويترز.