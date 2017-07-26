مسؤول: أرباح بنوك الإمارات ستنمو نحو 5% في النصف/2
دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن البنوك في الإمارات العربية المتحدة ستحقق نموا في الأرباح بنحو خمسة بالمئة في النصف الثاني من 2017 دون تغير يذكر عن النصف الأول مع انحسار القروض الرديئة وتكيف المصارف مع الأزمة القطرية.
ومن بين خمسة بنوك كبيرة أعلنت نتائجها المالية هذا الربع سجلت أربعة منها تحسنا في الأرباح بفضل ارتفاع صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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