ملخص-صافي ربح تبريد الإماراتية يرتفع في الربع/2

27 يوليو تموز (رويترز) - الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد): * صافي الربح العائد للمساهمين 117.3 مليون درهم في الربع الثاني من السنة مقارنة مع 97 مليون درهم قبل عام. * إيرادات الربع الثاني 369.1 مليون درهم مقارنة مع 323.1 مليون قبل عام. * مجلس الإدارة يوافق على إصدار 1.09 مليار سهم في الشركة لصالح كهربل من خلال تحويل سندات. * مجلس الإدارة يوافق على إصدار 890.8 مليون سهم لصالح شركة جنرال انفستمنت من خلال تحويل سندات. * مجلس الإدارة يوافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 2.72 مليار درهم من 738.5 مليون درهم. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)