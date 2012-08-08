خسائر اير برلين تتفاقم في الربع/2 بسبب تكاليف الوقود وضعف اليورو

فرانكفورت 8 أغسطس آب (رويترز) - قالت اير برلين شركة الطيران الألمانية المملوكة جزئيا لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الأربعاء إن خسائرها تفاقمت في الربع الثاني بسبب ارتفاع شديد في تكاليف الوقود وانخفاض في قيمة اليورو مقابل الدولار وضريبة ألمانية على رحلات الطيران.

وسجلت اير برلين ثاني أكبر شركة طيران ألمانية بعد لوفتهانزا خسارة صافية قدرها 66.2 مليون يورو (81.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة مع خسارة قدرها 43.9 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتحاول اير برلين التي لم تسجل ربحا تشغيليا سنويا منذ عام 2007 العودة إلى الربحية بعد نموها بوتيرة متسارعة وتزايد ديونها.

وفي 30 يونيو حصلت اير برلين على قرض بقيمة 162.9 مليون يورو من الاتحاد التي تملك نحو ثلث الشركة.