أرباح موبايلي السعودية ترتفع 11% في الربع/4 متجاوزة التوقعات

جدة (السعودية) 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفوقت اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات سعودية على التوقعات بإعلانها اليوم السبت عن زيادة 11 بالمئة في صافي الأرباح الفصلية.

وحققت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية 1.878 مليار ريال (500.8 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا من 1.697 مليار ريال في الفترة المماثلة قبل عام حسبما ذكرت الشركة في بيان للبورصة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق موبايلي التي تتنافس مع شركة الاتصالات السعودية وشركة زين السعودية ربحا فصليا قدره 1.78 مليار ريال في المتوسط.

وبلغت إيرادات موبايلي في الربع الرابع 6.77 مليار ريال بارتفاع نسبته 17 بالمئة من 5.80 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2011.

وارتفعت أرباح 2012 بأكمله 18 بالمئة إلى 6.02 مليار ريال من 5.08 مليار ريال في 2011.