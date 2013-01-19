مقدمة 1-موبايلي السعودية تتطلع لمزيد من النمو في خدمات البيانات

(لإضافة تصريحات للرئيس التنفيذي وتفاصيل)

من ماثيو سميث

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لاتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات سعودية اليوم السبت إن إيرادات البيانات وخدمات الشركات ستقود النمو بعد ارتفاع الأرباح الفصلية 11 بالمئة متجاوزة التوقعات.

ويسلط التركيز على هاتين الشريحتين الضوء على العوامل المحركة للسوق في المملكة حيث تراجعت هوامش المكالمات التقليدية بسبب احتدام المنافسة وظهور خدمات بديلة مثل المكالمات الصوتية عبر الانترنت والتراسل الفوري.

ويبدو أن موبايلي استجابت لتلك الضغوط التي يواجهها القطاع عموما على نحو أفضل من كثير من الشركات الخليجية المنافسة لتحقق 1.88 مليار ريال (501.31 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا من 1.7 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق موبايلي في المتوسط ربحا فصليا قدره 1.78 مليار ريال.

وارتفعت أسهم موبايلي 1.41 بالمئة في بورصة الرياض متفوقة على المؤشر العام للسوق الذي تقدم 0.2 بالمئة.

وموبايلي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية وقد أوصت بتوزيع 1.15 ريال للسهم عن الربع الرابع.