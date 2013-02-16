ارتفاع صافي ربح العربية للطيران 6% في الربع/4

أبوظبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قالت العربية للطيران الإماراتية اليوم السبت إنها سجلت زيادة في صافي الربح بنسبة ستة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بفضل ارتفاع عدد المسافرين لكن الأرباح ظلت دون التوقعات.

وقالت شركة الطيران الاقتصادي في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 83 مليون درهم (22.6 مليون دولار) مقابل 77.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت الأرباح دون تقديرات المحللين في استطلاع أجرته رويترز حيث توقعوا متوسط أرباح يبلغ 91.7 مليون درهم.

وأضافت الشركة أن الإيرادات زادت في الربع الأخير بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي إلى 755 مليون درهم.

وأقلت العربية للطيران أكثر من 5.3 مليون مسافر عام 2012 مقابل 4.7 مليون في 2011.

وتتخذ العربية للطيران من الشارقة مقرا لها وهي الناقلة الوحيدة المدرجة التي تعمل من الإمارات التي تضم أيضا شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي وشركة الاتحاد للطيران التابعة لأبوظبي.

وتتنافس الشركة مع ناقلات اقتصادية أخرى مثل فلاي دبي وطيران الجزيرة الكويتية في ظل أوضاع صعبة للسوق بالمنطقة. وأعلنت شركة طيران البحرين يوم الثلاثاء عزمها وقف عملياتها وعزت ذلك إلى الاضطرابات السياسية في المملكة واستمرار مشكلات تتعلق بالديون.

وللعربية للطيران مركز عمليات أيضا في كل من مصر والمغرب.