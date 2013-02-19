ملخص-نمو صافي ربح دو قبل رسوم الامتياز 71.4% في الربع/4
دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو):
* تقول في بيان إن صافي الربح قبل رسوم الامتياز بلغ 852 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 497 مليون درهم قبل عام.
* الإيرادات للربع الرابع 2.74 مليار درهم بزيادة 13.6 بالمئة عن الفترة ذاتها قبل عام والمندرجة ضمن نفس التعامل المحاسبي.
* صافي ربح الربع الأخير بعد رسوم الامتياز 994 مليون درهم.
* تقترح توزيعا نقديا قدره 30 فلسا للسهم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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